В Ростове долгострой на проспекте Сиверса превратят во многофункциональный комплекс

В Ростове построят новый многофункциональный комплекс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на месте долгостроя, которой находится на пересечении улицы Красноармейской и переулка Доломановского (вблизи проспекта Сиверса) появится новый многофункциональный комплекс. Он будет включать в себя офисные помещения, апартаменты и подземную стоянку. Его постройкой займется ООО «Свиссбэл». Застройщику уже удалось получить положительное заключение. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Отметим, что разрешение застройщиком было получено еще 14 октября. Кроме того, как отмечает городская мэрия, комплекс «Сиверса» является «градоформирующим». Согласно опубликованной документации, в высоту комплекс будет достигать 19 этажей. А занимаемая им площадь строительства составит 44,3 тысячи квадратных метров.

Разрешение на строительство III очереди комплекса будет действительным до октября 2025 года. Оно было продлено в мае нынешнего года.

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