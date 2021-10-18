"Тавр" потребовал взыскать с компании "Танаис" более 50 миллионов рублей

"Тавр" подал в суд на компанию "Танаис" Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице «Ростовский колбасный завод — Тавр» подал в суд на компанию "Танаис". Об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Колбасный завод требует взыскать с ответчика более 51,4 миллиона рублей. Стоит отметить, что, согласно данным системы СПАРК, в 2015 году совладельцами АО «Танаис» были сын первого заместителя главы региона Евгений Гончаров и сын нынешнего губернатора Ростовской области Алексей Голубев. У каждого из них было 17,87% акций компании.

АО «Танаис» было зарегистрировано в 2007 году и занималось продажей питьевой воды в 19-литровых бутылках. Сейчас компания ведет деятельность по производству вина. В прошлом году она понесла значительные убытки в размере 12,5 миллионов рублей.

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