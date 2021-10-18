В Ростовской области снимут документальный фильм о предательствах во времена Великой Отечественной войны

В Ростовской области снимут фильм о коллаборационистах Фото: Правительство РО

В донском регионе будут проходить съемки фильма об историях предательств и преступлениях, совершенных во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Картина будет носить название «Биология предательства». Она расскажет о преступлениях соотечественников, которые предали свою Родину и приняли решение переметнуться на вражескую сторону.

По словам режиссера Руслана Кечеджияна, фильм основан на данных из архивов, а также на материалах прошедшей консультации с историками. Но съемочная группа все еще ищет информацию о военных преступлениях и предательствах, которые происходили в регионе в то время.

- Я бы хотел призвать наших граждан: если в семье есть человек, который лично помнит преступления коллаборационистов, или пострадал от рук предателей, или те, кто готов говорить о своих предках в рядах коллаборационистов, пожалуйста, обратитесь к нам, для нас это очень важно, - обратился к горожанам режиссер картины.

Фильм выйдет на экран в 2022 году. Основной целью данного проекта является сохранение памяти событий Великой Отечественной войны.

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