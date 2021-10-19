Отключение света в Ростове-на-Дону 19 октября 2021 года: сотни ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 19 октября, с 9 до 15 часов электричество отключат на 18-я улица 9-117, 38-92; 17-я улица 9-25, 2-36; 19-улица 4-40, 1-9.

С 9 до 17 часов обесточатпер. Беломорский 1-33, 80-88; ул. Киргизкая 9, 9/1, 15-21; ул. Белорусская 60-82, 65-99; пер. Уральский 63-95, 68-104; пер. Обский 74-112, 49-93; пер. Ухтомский 71-75, 78-82; ул. 19 линия 11-53, 14-58; ул. Мясникова 14-40; ул. 17 линия 24-76, 25-87; ул. 1-ая Пролетарская 24-38, 27-41; ул. Листопадова 22-30, 31-47; ул. 10 линия 15-25, 16-36, 81; ул. 12 линия 1-31, 2-36; ул. Майская 24-30, 25-43; просп. 40 Лет Победы 65/3В, 65/3Г, 65/6, 65/6А, 65/6Б, 65/6Д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6, 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17, 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15; ул. 2-я Володарского 156, 197-215, 164/7, 251; ул. Думчева 5, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 180А, 188, 176-196; ул. Матросова 35; ул. Минаева 41, 45, 30-34; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13; ул. Комарова 8/2, 10; ул. Королева 1, 1д, 1/5; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 97, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104.

С 9 до 18 часов света не будет в пер. Рыбный 2-22, 1-9; ул. Собино 2-78, 3-71; ул. Депутатская 1/8, 3, 2-24; ул. Минераловодская 8-46, 1-59; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 2-64, 7-53; пер. Безымянный 14-22, 17-19; ул. Гусева 54-104, 105-167; пер. Желябова 2-4; ул. Кручинина 58-120, 71-89.

С 10 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Балашовская 9-11, 12-14; ул. Вагулевского 4-14, 11-29; пер. Защиитный 1-11, 4-10; пер. Моторный 1-23, 2-18; ул. Привокзальная 15/9; ул. Трудящихся 1-47, 2-44.

С 14 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пушкинская 76-92.

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