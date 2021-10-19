В Ростове уже 6 дней не могут найти пенсионера

Велика вероятность, что 68-летний мужчина дезориентирован Фото: Общественный поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Аксайском районе Ростовской области и в Ростове уже около недели родственники не могут найти пенсионера.

О месте нахождения 68-летнего Вячеслава Васильевича Лавриченко ничего не известно с 13 октября. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких, рост пропавшего 189 сантиметров, он среднего телосложения, носит седую бородку и короткие седые волосы. На момент исчезновения был одет в черный пиджак, черные брюки, а на ногах были резиновые шлепки.

АЛЛО!

- Помогите найти человека! С большой вероятностью он не ориентируется в пространстве. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове уже больше недели не могут найти родственников 68-летнего пенсионера

Волонтеры сообщили, что мужчина находится в больнице (подробнее)