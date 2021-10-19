За два дня в Ростовской области переписали 142 тысячи дончан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. В области работают 1 267 переписных участка. Еще 76 развернуты на площадках МФЦ. Все они будут работать до 14 ноября. Также пройти перепись можно и онлайн через портал «Госуслуг». Об сообщается на сайте донского правительства.

- Итоги двух дней со старта переписи показали, что онлайн-формат переписи использовали 142 тысячи наших земляков, - сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова. – «Госуслуги» не передают никому персональные данные граждан и заполненные анкеты. Все данные обезличиваются и обрабатываются в обобщенном виде.

Кстати, наибольшую активность жители Дона демонстрируют в электронной переписи через «Госуслуги».

Однако поучаствовать в переписи можно более традиционным способом - пообщаться с переписчиком и заполнить бланки с вопросами. Только теперь все бланки у переписчика не в бумажном виде, а на планшетном компьютере со специальным программным обеспечением российского производства.