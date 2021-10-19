В аэропорту "Платов" дебошир укусил за ногу полицейского

В Платове злоумышленник накинулся на полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском аэропорту "Платов" во время службы полицейские увидели пьяного мужчину. Оперативники отвели его в дежурную часть, чтобы составить протокол за административное правонарушение. Но совершенно неожиданно для правоохранителей мужчина стал вести себя очень агрессивно. Так, злоумышленник набросился на полицейского и укусил того за ногу.

В итоге полицейским пришлось применить по отношению к дебоширу физическую силу и надеть наручники.

- Кроме того, в связи с причинением сотруднику полиции телесных повреждений материалы на 44-летнего правонарушителя из Таганрога переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

Если дело будет возбуждено, дойдет до суда, а подозреваемого признают виновным, он может сесть в тюрьму на пять лет.

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка (подробнее)