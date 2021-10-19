В гости к бабушке: жена известного шоумена Полина Диброва навестила родных в Ростове

Полина Диброва навестила бабушку. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва родилась в Ростове, но уже много лет живет с семьей в Москве. Но в донскую столицу она наведывается часто. На днях женщина вновь прилетела на родину. Об этом Полина рассказала в своем аккаунте в «Инстаграме».

- Мелкими шажками в сторону родного дома, лечу навестить Ростов, друзья. Повод более, чем праздничный, чуть позже расскажу. Лечу одна, Дмитрий уже там, ждет. Вообще, супер непривычно без суеты, спешки и криков выйти из дома, сесть в авто и тихо провести время по пути в аэропорт, - рассказала мама троих сыновей о начале поездки.

Ну, а оказавшись в донской столице, Полина первым делом навестила бабушку. Она поделилась этим радостным событием со своими подписчиками в «Инстаграме». Так, Полина опубликовала снимок, сделанный в саду у бабули.

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