Старинные монеты изъяли ростовские таможенники в аэропорту «Платов»

Старинные монеты выявили ростовские таможенники в ростовском аэропорту. Фото: ЮТУ.

В ростовском аэропорту «Платов» внимание таможенников привлекла пассажирка международного авиарейса «Баку - Ростов-на-Дону». 53-летняя дама пыталась провезти старинную монету, номиналом 10 рублей.

- Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, однако таможенную декларацию на имеющуюся при себе старинную монету не подавала, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. - Согласно заключению эксперта, монета выполнена из золотого сплава 900 пробы в 1901 году в Санкт-Петербурге. Относится к категории культурных ценностей.

А вот в дорожном чемодане россиянина, который прилетел из Стамбула, обнаружили один доллар 1885 года выпуска. В своих объяснениях пассажир сообщил, что с таможенными правилами знаком частично, «зеленый» коридор выбрал «автоматически», следуя за другими пассажирами.

- В соответствии с действующим законодательством при ввозе культурных ценностей необходимо заполнить таможенную декларацию, - пояснил начальник таможенного поста Ростов-на-Дону Вячеслав Стародубов. - За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность. Избежать подобных случаев можно, заблаговременно ознакомившись с правилами перемещения товаров через таможенную границу.