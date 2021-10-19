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Общество19 октября 2021 11:20

Старинные монеты изъяли ростовские таможенники в аэропорту «Платов»

Как говорят эксперты, найденные деньги 19-начала 20 века относятся к категории культурных ценностей
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
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Старинные монеты выявили ростовские таможенники в ростовском аэропорту. Фото: ЮТУ.

Старинные монеты выявили ростовские таможенники в ростовском аэропорту. Фото: ЮТУ.

В ростовском аэропорту «Платов» внимание таможенников привлекла пассажирка международного авиарейса «Баку - Ростов-на-Дону». 53-летняя дама пыталась провезти старинную монету, номиналом 10 рублей.

- Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, однако таможенную декларацию на имеющуюся при себе старинную монету не подавала, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. - Согласно заключению эксперта, монета выполнена из золотого сплава 900 пробы в 1901 году в Санкт-Петербурге. Относится к категории культурных ценностей.

А вот в дорожном чемодане россиянина, который прилетел из Стамбула, обнаружили один доллар 1885 года выпуска. В своих объяснениях пассажир сообщил, что с таможенными правилами знаком частично, «зеленый» коридор выбрал «автоматически», следуя за другими пассажирами.

- В соответствии с действующим законодательством при ввозе культурных ценностей необходимо заполнить таможенную декларацию, - пояснил начальник таможенного поста Ростов-на-Дону Вячеслав Стародубов. - За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность. Избежать подобных случаев можно, заблаговременно ознакомившись с правилами перемещения товаров через таможенную границу.