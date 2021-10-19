Суд продлил арест бывшему главному инженеру водоканала Таганрога, где погибли рабочие

Обвиняемый будет находиться под стражей еще месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд оставил под стражей главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Срок содержания под стражей продлен на один месяц двое суток, по 21 ноября включительно, рассказали в Ленинском суде.

Главного инженера обвиняют по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей». По версии следствия, бездействие сотрудника привело к трагедии на очистных в Дмитриадовке, когда погибли 12 человек.

Вина инженера, как считает следствие, заключается в том, что он не провел инструктаж и не выдал средства индивидуальной защиты 15 сотрудникам. Когда 21 мая они приступили к работам, на очистных произошел выброс аммиачных газов. Вдохнув газ, 10 человек потеряли сознание, упали в колодец и скончались на месте. Пять пострадавших с отравлением доставили в больницу — двое из них позже скончались в реанимации.

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