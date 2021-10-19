На территории бывшего Овощного рынка в Аксайском районе начали сносить незаконные постройки

Все незаконные постройки сносят. Фото: Артур СЕЛИМОВ

О том что на старом Овощном рынке в Аксайском районе начались демонтажные работы, сообщил корреспонденту "КП-ростов-на-Дону" один из предпринимателей. У коммерсанта была точка на территории оптового рынка, но в одночасье рынки были признаны незаконными.

- Сейчас на площадке работает тяжелая техника, все незаконные постройки сносят и строительный мусор складывают там же, - рассказал коммерсант. - Уже убрали большое количество ларьков, строительные бригады начали демонтаж с края рынка и плавно продвигаются к трассе. Всю площадку огородили, она находится под охраной полиции.

Напомним, сразу несколько аксайских рынков прекратили свою работу в марте месяца. А на рынки нагрянул ОМОН. После этого последовали несколько громких задержаний коммерсантов, а также главы района.

Всем торговцам предоставили временную альтернативную площадку на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. С 1 ноября все торговцы начнут работать в новом оптово-розничном рынке «Южный Хаб», который с 1 октября уже начал функционировать в Батайске.