В Ростове-на-Дону появилась новая остановка

В Ростове восстановили трамвайный маршрут, который не работал 20 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице со вторника, 19 октября, начала работать новая остановка троллейбусного маршрута №17. Она расположилась на проспекте Буденновском рядом с «Домом обуви».

- Об этом просили жители Ростова-на-Дону. В результате соответствующее распоряжение было подписано директором Департамента транспорта города Христофором Ермашовым, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В октябре в Ростове-на-Дону было восстановлено движение троллейбуса №17. Маршрут, соединяющий микрорайон Военвед с Центральным рынком, не использовался больше 20 лет. Составы № 17 по направлению «Центральный рынок - Стройгородок» курсировали до 1998 года.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что общественным транспортом, ремонтом дорог и проблемами в сфере ЖКХ больше всего не удовлетворены жители Ростова-на-Дону. Это показал анализ жалоб, которые поступили в администрацию в 2020 году. Причем, по сравнению с 2019 годом, жаловаться ростовчане стали намного больше.

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