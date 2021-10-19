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Происшествия19 октября 2021 12:04

В Ростовской области семейная пара попалась на краже телят

Злоумышленников задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
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Всех животных уже вернули законным владельцам.

Всех животных уже вернули законным владельцам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота. Инцидент произошел на территории Белокалитвенского района Дона. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.

- Полицейские выяснили, что злоумышленники катались по району на машине и увидели теленка, которого никто не охранял, - рассказали в ведомстве. - Они отвязали животное, погрузили в машину и отвезли к себе домой в соседний населенный пункт, после чего продали соседу, а деньги потратили на собственные нужды.

Задержанными оказались парочка – 31-летний муж и его 27-летняя супруга. К слову, глава семейства уже попадал в поле зрения оперативников.

Кроме того, выяснилось, что семья причастна к двум аналогичным кражам. Всех животных уже вернули законным владельцам. А в отношении любителей чужого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, не исключено, что ближайшие несколько месяцев супруги проведу в местах не столь отдаленных.