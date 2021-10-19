В Мясниковском районе Ростовской области мужчина выращивал наркотики

Им было выращено 94 растения конопли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области незаконно приобрел и хранил наркотические средства для дальнейшего их сбыта. Также наркодилер занимался культивированием незаконных растений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

- По версии органов предварительного расследования, подозреваемый незаконно приобрел наркотические средства и хранил в неустановленном следствием месте, - уточняется в сообщении.

С февраля по май этого года наркоторговцу удалось продать свой товар на сумму девять тысяч рублей.

Однако кроме сбыта наркотических веществ мужчина также занимался их изготовлением. Он создал специальные условия для выращивания и постоянно ухаживал за растениями. После чего высушивал листья и перетирал в порошок. А потом расфасовывал в удобные для хранения упаковки с целью продажи.

Во время обыска у наркоторговца было изъято 94 растения, которые находятся под запретом.

Сейчас мужчина - под стражей.

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