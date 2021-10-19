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Общество19 октября 2021 12:12

Миллиардер собирается купить несколько предприятий в Ростовской области

Заводы по производству цемента и добыче камня находятся в Тацинском районе
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Два завода выставлены на торги.

Два завода выставлены на торги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компании миллиардера Льва Кветного собираются приобрести несколько заводов в Ростовской области. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу пишет «Коммерсант».

Все заводы расположены в Тацинском районе. Речь идет о предприятии по производству цемента — «Углегорск-цемент» и двух предприятиях по добыче камня, песка и глины — «Жирновском горном управлении».

Все активы находятся в залоге у банка «Траст». «Углегорск-цемент» и «Ключевское горное управление» выставлены на торги за 4,64 миллиарда рублей. «Жирновское горное управление» будет выставлено на торги отдельным лотом.