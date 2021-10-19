В Шахтах полицейские задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске

На местном рынке оперативники провели рейд. Фото: ГУ МВД России по РО.

В городе Шахты прошел рейд, который провели полицейские с участием ОМОНа и Росгвардии. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

- Цель рейда – выявление, пресечение незаконной деятельности иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, - пояснили в ведомстве.

В итоге, правоохранители проверили 69 торговых точек. И, как результат, к административной ответственности десять человек за «Нарушение правил пребывания на территории РФ», в том числе без документа, удостоверяющего личность, и «Мелкое хулиганство». В отношении них были составлены административные протоколы.

Там же была задержана гражданка, находящаяся в федеральном розыске за «Кражу».

В ведомстве напомнили, что информацию о незаконных мигрантах всегда можно сообщить в полицию, в том числе сделать это с мобильного по номеру 102.