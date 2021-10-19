В Ростовской области коронавирусом заразились еще 587 человек

Выздоровели за сутки 208 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области побит новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки ковид подтвердился у 587 человек. С начала пандемии число зараженных достигло 148 821. Данные о заболеваемости опубликованы на сайте донского правительства.

Случаи заражения выявили в 55 городах и районах области. Лидерами по суточному приросту больных стали Ростов-на-Дону - 205, Таганрог - 25, Шахты — 24, Новошахтинск - 21, Волгодонск - 19 и Новочеркасск - 16.

В ковидных госпиталях проходят лечение 4 917 пациентов с коронавирусом. 46 из них находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.

За сутки подтвердилась смерть 29 зараженных: 16 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 13 мужчин в возрасте от 28 до 77 лет. За все время пандемии жертвами инфекции стали 7 358 человек.

Вылечились от коронавируса еще 208 жителей области. Общее число выздоровевших достигло 125 831.

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