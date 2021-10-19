В Ростовской области за сутки скончались 29 зараженных коронавирусом

С начала пандемии коронавирус унес жизни 148831 жителя региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки умерли 29 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Медицинские данные приводят в пресс-службе регионального правительства.

Жертвами ковида стали 16 женщин в возрасте от 56 до 87 лет. Также от коронавирусной инфекции скончались 13 мужчин: старшему было 77 лет, а вот самому молодому - всего 28. Отмечается, что все они страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Всего же с начала пандемии ковид унес жизни 7 358 человек.

За последние сутки выздоровел 208 заболевший. За все время пандемии вылечился 125 831 пациент.

Напомним, за сутки ковидом заразились 587 жителей Ростовской области, это очередной антирекорд по количеству заболевших. Новые случаи выявили в 55 городах и районах. Общее число зараженных за все время достигло 148 821.

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