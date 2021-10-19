В Ростовской области умер 28-летний парень с коронавирусом

Ковид лишил жизни еще одного молодого дончанина Фото: Иван МАКЕЕВ

28-летний парень стал жертвой коронавируса в Ростовской области. Сведения о смерти молодого мужчины в числе 29 скончавшихся от ковида за последние сутки передает пресс-служба правительства региона.

- Умерли 16 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 13 мужчин - от 28 до 77 лет. Все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего же с начала пандемии в донском регионе коронавирус унес 7358 жизней земляков.

За последние сутки зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших - 587. А за весь период выявления ковида в регионе болезнь обнаружили у 148821 человека.

Также за сутки выздоровели 208 жителей области. Общее число вылечившихся достигло 125 831. Напомним, это не первый случай, когда ковид забирает молодые жизни. Так, в Ростове скончался 12-летний мальчик, болевший коронавирусом. Помимо опасной инфекции ребенок имел ограниченные возможности здоровья, но при этом старался жить полноценной жизнью.

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