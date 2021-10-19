Состав меда проверили на содержание оксиметилфурфурола. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области обнаружили мед с подозрительным составом. Об этом сообщили в Ростовском референтном центре Россельхознадзора.

Продукт проверили на содержание оксиметилфурфурола. По параметрам этого вещества можно судить о качестве меда. Исследователи обнаружили превышение одного из компонентов — гидроксиметилфурфураля. Таким образом было нарушен регламент о безопасности пищевой продукции.

Информацию об отклонениях направили в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия для принятия мер реагирования.