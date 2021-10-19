Полицейский пострадал в массовой аварии на проспекте Шолохова в Ростове

Сотрудника полиции, находившегося за рулем, госпитализировали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 19 октября в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие с участием патрульного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды областного Управления ГИБДД.

Известно, что авария случилась на проспекте Шолохова, возле дома № 247. По предварительным данным водитель «ГАЗели» на мягкой сцепке буксировал авто своего коллеги. Однако при совершении объезда припаркованного автомобиля ДПС, марки Skoda Octavia, буксируемое транспортное зацепило стоящее у края проезжей части патрульное авто. От удара полицейскую машину отбросило на припаркованный впереди большегруз.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. А вот сотрудника полиции, находившегося за рулем, госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что служебная машина была припаркована без нарушений ПДД и с включенными проблесковыми маячками. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.