В Ростове поручительство Гарантийного фонда помогло расширению предприятия «Артемида»

Фото: ООО «Артемида»

Некоммерческая организация Гарантийный фонд Ростовской области играет одну из главных ролей в региональной системе поддержки среднего и малого бизнеса. На этот раз поручительством организации воспользовалась ростовское ООО «Артемида». Компания около четырех лет занимается производством и дистрибуцией светотехники, выполняет комплексные поставки освещения и электротоваров.

Осенью предприятие обратилось в ПАО «Сбербанк» за кредитом на пополнение оборотных средств. Банк согласился предоставить нужную сумму, но при условии, недостающее обеспечение покроет Гарантийный фонд. По заявке «Артемиды» быстро вынесли положительное решение: организация стала поручителем в рамках продукта «Лайт».

Как пояснил исполнительный директор Гарантийного фонда Роман Соин, такое решение связано с тем, что «Артемида» динамично развивается, имеет продуманную стратегию развития. Немаловажно и то, что у компании хорошая деловая и кредитная репутация.

— Всегда приятно помогать тем, кто многое делает сам, удовлетворяя потребности бизнеса и населения, кто обеспечивает сохранность рабочих мест и наращивает объемы для дальнейшего развития. Именно для таких предприятий мы постоянно расширяем линейку гарантийных продуктов, — рассказал Роман Соин.

С 1 октября в Гарантийном фонде запустили новые продукты для бизнеса. Поддержка будет оказана и начинающим предпринимателям, и действующему бизнесу, который реализует инвестпроекты. Есть и продукты для предприятий, которые применяют при расчетах с покупателями непокрытый аккредитив.

Фото: ООО «Артемида»

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Подробнее о продуктах фонда можно узнать на сайте https://dongarant.ru/.

Проконсультироваться со специалистами можно по телефону +7 (863) 280-04-06 и телефону горячей линии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» +7-804-333-32-31.

НАША СПРАВКА

Ассортимент ООО «Артемида» включает в себя более 50 тысяч наименований продукции от более 20 российских и международных брендов. Это не только светотехника, но и кабельная продукция, розетки и вилки, взрывозащищенное оборудование, мачты и опоры освещения и многое другое. Сейчас среди ее клиентов — не только частные лица, но и крупные организации, например, предприятия, банки, автосалоны, элеваторы и даже космодромы. «Артемида» также занимается организацией освещения в ряде школ, больниц, а также на улицах населенных пунктов.