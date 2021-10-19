Жители Ростовской области на 16% увеличили спрос на кредиты наличными

На Дону свыше 22 тыс. потребительских кредитов на сумму 16,2 млрд рублей оформили с января по сентябрь включительно клиенты ВТБ. Как рассказали специалисты,

это на 16% больше значения трех кварталов прошлого года. Портфель займов наличными в регионе на 1 октября достиг 30,8 млрд рублей, показав рост с начала года на 13%.

При этом в целом по стране за девять месяцев 2021-го клиенты банка оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму 1 трлн рублей, что в 1,7 раза превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Седьмой месяц подряд объем продаж ВТБ превышает 100 млрд рублей.

- Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны, – отметил начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ Евгений Благинин. - При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%.

Известно, что одними из востребованных розничных продуктов у населения продолжают быть кредиты наличными. Только в сентябре выдачи ВТБ превысили 112 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России превысит значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.

Также спросу на потребкредитование будет способствовать удобный процесс онлайн-выдачи средств. В ВТБ не только повышают оперативность и качество клиентского сервиса, но и сокращают бумажный документооборот. К 2022 году банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными