В Таганроге признана банкротом компания "Центральный Элеватор"

"Центральный элеватор" признан банкротом Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В донском регионе 14 октября была признана банкротом таганрогская компания «Центральный Элеватор». Об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

За последние несколько лет предприятие в Таганроге пытались обанкротить несколько раз. Но окончательное положительное решение было вынесено только сейчас.

- Признать "Центральный Элеватор" несостоятельным. Открыть в отношении компании процедуру, применяемую в деле о банкротстве - конкурсное производство, - говорится в тексте решения суда.

Причиной банкротства стали долги за использование земельного участка. Стоит отметить, что компания была создана еще в 2007 году, а объем хранилищ достигал 80 тысяч тонн.

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