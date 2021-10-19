24 пассажира из Украины пытались провести через границу овощи и фрукты без документов

Вес всей продукции составил около 100 килограммов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На контрольном посту «Весело-Вознесенка» инспекторами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия была пресечена попытка ввоза в Ростовскую область из Украины более 20 партий продукции. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

- На фитосанитарном контрольном посту «Весело-Вознесенка» инспекторами Управления не допущено к ввозу более 20 партий подкарантинной продукции, перемещаемой из Украины на территорию Ростовской области, - уточняется в сообщении.

У 24 пассажиров пограничники нашли в багаже и ручной кладе 76 килограммов груш, яблок, арбузов, грецких орехов, тыкву и свеклу. А еще 20 килограммов продовольственного картофеля без фитосанитарных сертификатов.

- Наличие данных сертификатов гарантирует качество и безопасность ввозимой продукции, подтверждает отсутствие в ней насекомых-вредителей, семян-сорняков, возбудителей болезней растений, - напоминают в ведомстве.

Россельхознадзор изъял продукты и отправил обратно на Украину. А с нарушителями была проведена разъяснительная беседа.

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