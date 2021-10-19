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Общество19 октября 2021 17:42

Сотрудница медико-социальной экспертизы «заработала» почти 15 млн рублей на справках об инвалидности

Суд назначил ростовчанке наказание в виде четырех лет лишения свободы. Но вину свою женщина не признала
Попова Екатерина
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Подсудимая вину так и не признала

Подсудимая вину так и не признала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая руководитель экспертного состава бюро медико-социальной экспертизы Ростова-на-Дону признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Но подсудимая свою вину не признает. Об этом сообщает пресс-служба судов Ростовской области.

- Будучи руководителем экспертного состава, женщина обладала полномочиями в области контроля и проверки по предоставлению государственной услуги - проведении медико-социальной экспертизы, получению и расходованию справок, подтверждающих факт установления инвалидности и их выдачи, - говорится в сообщении.

С 2013 по 2014 год подсудимая на постоянной основе через посредников получала взятки. После чего выписывала справки об инвалидности II и III группы абсолютно здоровым людям. За четыре года общая сумма заработанных черным путем денег составила 14 650 000 миллионов рублей.

Подсудимая вину так и не признала. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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