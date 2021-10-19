Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 19 октября: город вынужден стоять в шестибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 19 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего. Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Максима Горького, Варфоломеева, Мечникова, Локомотивной, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Ларина, Шеболдаева, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Театральном, Кировском, Соколова, Чехова, Ворошиловском. Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, 2-я Краснодарская, Спартаковская, Лесопарковая, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, Плиева, а также по проспекту Королева. В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Вятская, Троллейбусная, Киргизская, Пановой, Селиванова, 1-й Конной Армии, Белорусская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 14-я Линия, Мясникова переулке Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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