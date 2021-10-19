В Таганроге запланировали благоустроить Пушкинскую набережную

В Таганроге благоустроят Пушкинскую набережную Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге местные власти запланировали благоустроить Пушкинскую набережную. В первую очередь для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию. Это планируется сделать в I-III квартале следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что 1 сентября нынешнего года уже был проведен аукцион для определения подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации. Но, к сожалению, он был признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки от участников.

В настоящее время готовятся предложения по концепции поэтапной реконструкции Пушкинской набережной с учётом её статуса объекта культурного наследия.

В следующем году в планах провести декоративное ландшафтное озеленение набережной, санитарную обрезку и удаление сухостойных деревьев, окраску и ремонт чугунных и металлических ограждений, лавочек и урн. Кроме того, будут отремонтированы или изготовлены заново недостающие элементы чугунных ограждений.

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О планах рассказал директор департамента автодорог Денис Водопьянов.