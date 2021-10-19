Прокуратура заставила директора ростовской школы-интерната выплатить компенсацию ребенку-инвалиду

В Ростове школьница с ограниченными возможностями не получала обещанного питания от школы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростове прокуратура провела проверку и выявила, что одна из школ нарушала права ребенка-инвалида. С требованием устранить нарушения в ведомство обратилась мама девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что 12-летняя девочка является ученицей спецшколы-интерната. Она имеет ограниченные возможности здоровья и с 2017 года обучается на дому. Но школа не посчитала нужным снабжать ее, согласно закону, бесплатным питанием, никаких компенсаций в связи с этим тоже не выплачивалось.

Прокуратура внесла директору образовательного учреждения представление. Но даже после его рассмотрения, нарушения устранены не были. В связи с этим иск о предоставлении девочке бесплатного питания или компенсации был направлен в суд.

- Судом требования прокурора удовлетворены.Нарушения устранены, семье произведена компенсация расходов за весь период, выплаты начисляются, - говорится в тексте сообщения.

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Также они не получали никаких компенсаций.