У озера в поселке Кирпичном обнаружили несанкционированную свалку

Прокуратура в Ростове заставила ликвидировать несанкционированную свалку. Фото: прокуратура РО

На днях в ростовских СМИ появилась информация о несанкционированной свалке. Прокуратурой была проведена проверка после опубликованных сообщений, в ходе которой выяснилось, что у озера в поселке Кирпичном действительно образовался свалочный очаг.

В этом месте складируют в основном твердые коммунальные и строительные отходы, а также остатки от рубки деревьев. Управление ЖКХ никаких мер по ее ликвидации принимать не спешило.

- Прокуратурой директору муниципального учреждения внесено представление, материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по ст. 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали прямо в день ее выявления. Территорию, где она находилась, тоже незамедлительно привели в порядок.

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