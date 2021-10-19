Неприсмотренных молодых бычков похищала семейная пара в Ростовской области

В Ростовской области супруги похищали телят Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области полицейские раскрыли серию похищений телят.

В белокалитвинский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что он вывел своего теленка на пастбище и привязал, а когда вернулся, на положенном месте скота не оказалось. Полиция незамедлительно начала оперативно-розыскные мероприятия, в ходе них удалось задержать двух подозреваемых - 31-летнего мужчину, ранее судимого за кражу, и его 27-летнюю супругу.

Оперативники установили, что пара каталась по району на машине и увидела теленка, которого никто не охранял. Они тут же отвязали животное, погрузили его в машину и отвезли к себе домой в соседнее село. А затем супруги, как ни в чем не бывало, продали животное соседу, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Позже правоохранители выяснили, что пара аналогичным образом похитила еще четырех телят. Но обнаружить удалось только трех, так как четвертый погиб при транспортировке. Общая сумма причиненного ущерба составила 190 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщнице, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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