Отключение света в Ростове-на-Дону 20 октября 2021 года: несколько часов ростовчанам предстоит просидеть без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 20 октября, с 9 до 17 часов обесточат ул. 21-я линия 15; ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14; пер. Авральский тупик 6, 13-17; ул. Войкова 114-184, 136, 151-245,197, 199; ул. Железнодорожный Верхний проезд 22-26, 49-53, 73-93, 31Б; ул. Железнодорожный Нижний проезд 91-101, 134А; пер. Жемчужный 39-49, 44-48; пер. Зарядный 80-90, 95-99; ул. Набережная 281-293; пер. Невысокий спуск 3, 16-22, 23; пер. Поселковый 1-й 1-5, 2-10, 63; пер. 2-й Поселковый 1-5, 1А, 4-32; ул. Портовая 317-381; пер. Туристский 5-11, 6-12; пер. Рабфаковский 1-3, 2-6, 20-26; ул. Циолковского 131А, 137Б, 133; пер. Яркий 5-35, 24-36; ул. Электрическая 5А; ул. Королева 1 и, 1ж, 1п; просп. Шолохова 123/8, 125, 127; ул. Полторацкого 10, 12; ул. Просвещения 3/14; ул. Стальского 2-76.

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