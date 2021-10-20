Ростовские цирки и театры не позволят посещать без QR-кода

В Ростове усилили ковидные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе вступили в силу новые ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Теперь не прошедших вакцинацию дончан перестанут пускать в учреждения культуры. Об этом сообщила в пресс-служба правительства Ростовской области.

Не имеющие QR-кода местные жители теперь не смогут свободно посещать не только кафе, как было раньше, но также театры, кинотеатры, музеи, дома культуры и другие общественные места.

Власти региона запретили ходить в спа-салоны, санатории, бассейны и аквапарки без специальных ковидных документов. При себе обязательно должны быть сертификат о вакцинации или же справка о том, что потенциальный гость организации уже переболел коронавирусом, кроме того, подойдет и ПЦР-тест, который сделан не более трех дней назад.

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