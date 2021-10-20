Жительнице Батайска отказали во второй прививке от covid-19 из-за отсутствия «пары»

Женщина уверяла, что ей отказались поставить вторую прививку от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Заксобрания Ростовской области рассказал, что к нему обратилась жительница Батайска. Женщина уверяла, что ей отказались поставить вторую прививку от коронавируса, так как у нее якобы не оказалось напарника. Об этом случае народный избранник поведал своим подписчикам в Инстаграм, добавив, что инцидент произошел в ЦГБ №1 г.Батайска.

- Еще в июле женщина сделала первый компонент вакцины и получила талон с датой вакцинации вторым компонентом, - написал Евгений Федяев. – Но, придя в назначенный срок, она получила отказ в прививке, по причине отсутствия второго человека, ведь в замороженной ампуле двойная доза второго компонента, и размораживать его нельзя, пока не придет одновременно два человека. Просидев полдня, Наталья не дождалась «пару» и ушла.

После этого женщина приходила еще два раза, а после написала о произошедшем депутату.

За комментарием «КП-Ростов-на-Дону» обратилась к представителям регионального минздрава, однако те перенаправили журналиста в региональный оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией РО. Как только появится официальный ответ, мы его опубликуем.