Мужчину в возрасте второй месяц ищут в Ростовской области

Мужчину не могут найти два месяца Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Юг»

О месте нахождения Александра Дмитриевича Зуйкова ничего не известно с 31 августа.

- Пропавший родом из города Михайловск Свердловской области. Отчаявшиеся родственники ищут мужчину по всей стране. И есть вероятность, что он находится в донском регионе, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Юг».

По словам близких, рост Александра 178 сантиметров, он нормального телосложения, у мужчины зеленые глаза и короткие седые волосы. На момент исчезновения на нем была светло-серая рубашка в клетку, черная спортивная кофта, голубые джинсы и черные сланцы.

- Помогите найти человека! Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии, - просят о помощи спасатели отряда.

АЛЛО!

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112