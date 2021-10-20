На две недели РГУПС переводит студентов на дистанционку

Удаленно заниматься будет весь РГУПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один ростовский вуз решил перевести студентов на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в соцсетях университета.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, все занятия будут проводиться в электронной информационной среде. Занятия в традиционном формате возобновятся с 8 ноября 2021 года. Свободный доступ преподавателей и обучающихся в университет сохраняется, - говорится в сообщении.

Известно, что такой формат обучения продлится в вузе с 25 октября до 6 ноября.

Напомним, что 19 октября из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией, на дистанционку перешли два подразделения ЮФУ: физический факультет и Институт математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича.

А в это время в Ростове-на-Дону Covid-19 заразились еще 205 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 587 человек. Общее число зараженных составило 148 821.

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