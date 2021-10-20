Гражданину Украины грозит четыре года тюрьмы за то, что пытался незаконно попасть в Ростовскую область

Мужчину задержали. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

В Ростовской области в поле зрения пограничников попал мужчина, который пытался в обход закона попасть на российскую территорию. Инцидент произошел в хуторе Закордонный Красносулинского района. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ по региону.

- Как оказалось, не так давно тот же гражданин пытался въехать через автомобильный пункт пропуска «Новошахтинск», но ему было отказано, - уточнили в пресс-службе. - Он был официально уведомлен о не разрешении ему въезда на территорию РФ до 2025 года.

В итоге мужчина попытался в обход закона попасть в Россию. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ». Гражданину Украины грозит четырех лет лишения свободы.

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