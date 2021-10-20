В Ростовской области задержали мужчину, купившего фальшивки в интернете

Полицейские нашли злоумышленника, расплачивающегося за проезд липовыми пятитысячными купюрами Фото: Николай ХИЖНЯК

В Сальске Ростовской области во время инкассации на транспортном предприятии нашли поддельные пятитысячные купюры. Об этом сотрудники сообщили в полицию, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

Правоохранители быстро вычислили человека, который расплатился фальшивыми банкнотами за проезд в электричке. Им оказался 20-летний житель Краснодарского края. Полицейские выяснили, что он купил две поддельные банкноты номиналом 5000 рублей в интернете. Продавец передал «товар» клиенту, а тот спрятал фальшивки в тайнике.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на восемь лет.

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