Ростовским заключенным пытались передать мобильники в консервной банке и упаковке геля для душа

Гаджет умельцы умудрились спрятать в консервную банку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области произошло сразу несколько случаев, когда заключенным близкие пытались передать мобильные телефоны весьма изощренными способами. Об этом рассказали в ГУФСИН РФ по региону.

Как оказалось, в начале этой недели пришла бандероль на имя одного из сидельцев. Отправительницей значилась жительница Аксая. Однако при досмотре бандероли специалисты разглядели несоответствие содержимого этикетке.

- В тубе из-под геля для душа был обнаружен и изъят спрятанный ухищренным способом мобильный телефон, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В другом случае гаджет был обнаружен в консервной банке. Ну, и наконец, одна из дамочек додумалась спрятать мобильник внутри корпуса радиоприемника.

Сейчас по всем трем инцидентам проводятся проверки, материалы которых будут направлены в мировой суд.

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