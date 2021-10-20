В Ростове-на-Дону в военном госпитале развернули койки для больных коронавирусом

Врачи сегодня на передовой Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице, в госпитале Южного военного округа развернули 80 койко-мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Медучреждения ЮВО оснащены необходимым современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерными томографами, аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографической и УЗИ-аппаратурой, - сказали в донском правительстве.

Сейчас военные врачи лечат от ковида более 90 гражданских пациентов, большая часть из них не делали прививки от коронавируса.

- Приходится иметь дело с пациентами, которые переносят заболевание COVID-19 в тяжелой форме, им требуется интенсивная терапия на протяжении длительного времени, – рассказал начальник госпиталя полковник медицинской службы Валерий Кокоев. – При этом среди тяжелых больных нет ни одного вакцинированного.

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