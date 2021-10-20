Ростовские полицейские задержали пьяного водителя за рулем каршерингового авто

Госавитоинспекторы остановили иномарку с 23-летним водителем за рулем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на среду, 20 октября, около двух часов ночи госавитоинспекторы остановили иномарку с 23-летним водителем за рулем. Инцидент произошел в Северном жилом массиве Ростова. Об этом сообщили в донском главке.

- При проверке документов полицейские выявили у 23-летнего водителя признаки опьянения, - добавили там. - Стражи порядка предложили ростовчанину пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

Как оказалось, Volkswagen Polo был взят в каршеринг. В отношении водителя был составлен административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского «освидетельствования» на состояние опьянения». Максимальное наказание по ней - штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Известно, что арендованный автомобиль полицейские эвакуировали на специализированную стоянку. В ведомстве добавили, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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