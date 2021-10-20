Еще 700 ковидных коек развернут в Ростовской области до конца октября

Коечный фонд нарастят за счет еще пяти лечебных учреждений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области нарастят коечный фонд в ковидных госпиталях на 700 мест после приостановки оказания плановой медпомощи. Об этом на заседании правительства региона в среду, 20 октября, рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

- Загруженность коек довольно высокая. Она варьируется от 92 до 97%. За последнюю неделю мы дополнительно ввели 185 коек. И до конца месяца еще дополнительно в области будут введены 700 ковидных коек, - говорит Сергей Борисович.

Нарастить коечный фонд власти планируют до 31 октября. Ранее министр здравоохранения региона Юрий Кобзев назвал больницы, за счет которых увеличится число ковидных коек. Это ЦРБ Тацинского, Семикаракорского, Константиновского, Неклиновского районов и БСМП Ленина в Шахтах. В этих населенных пунктах с 20 октября приостанавливается оказание плановой медпомощи, если ее можно отсрочить без угрозы жизни и здоровью человека.

Усиление коечного фонда за счет еще пяти медучреждений увеличит количество свободных коек почти на 14%.

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