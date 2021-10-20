Школьные каникулы могут быть продлены в Ростовской области

Возможно каникулы будут совпадать с нерабочими днями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с ухудшающейся эпидобстановкой в Ростовской области есть вероятность продления каникул для школьников. Об этом сообщили сегодня на заседании правительства региона.

- Есть рекомендации о продлении каникул, при чем с оговоркой - каждый субъект принимает решение в зависимости от эпидситуации, которая именно в регионе. Мы вчера провели ряд рабочих встреч. Сегодня министр образования области Лариса Балина доведет решение по каникулам, которое будет в нашем регионе, - доложил заместитель губернатора Сергей Бондарев.

В правительстве отметили, что каникулы будут совпадать с нерабочими днями, которые могут продлиться с 26 октября по 10 ноября. Все эти меры нужны, чтобы снизить заболеваемость жителей донского края.

Напомним, что за последние сутки в области заразились еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 587 человек. Общее число зараженных составило 148 821.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,8% – от 46 до 65 лет; 12,3% – от 66 до 79 лет; 6,3% – старше 80 лет; 18,7% – дети.

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