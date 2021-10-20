Кто входит в группу риска по гриппу осенью-зимой 2021, рассказали в минздраве Ростовской области

Во время одновременного распространения ковида и гриппа защитить нужно, в первую очередь, самые уязвимые категории людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный инфекционист минздрава Ростовской области Светлана Водяницкая рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону», кто входит в группу риска по гриппу осенью и зимой 2021 года.

- К группам риска относятся маленькие дети от шести месяцев, учащиеся школ, техникумов, высших учебных заведений, а также люди определенных профессий: медики, педагоги, работники транспортной, коммунальной, социальной сфер. Сюда же можно отнести вахтовиков и сотрудников правоохранительных органов и таможенников и призывников, - уточнила Светлана Юрьевна.

Кроме того, к категории риска относятся люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы, - добавила главный инфекционист региона.

- В связи с тем, что вирус гриппа часто мутирует, защитить нужно наиболее уязвимые группы людей и сделать это может только вакцинация, - добавила Светлана Юрьевна.

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