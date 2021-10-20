Банк Уралсиб снизил минимальную ставку по семейной ипотеке до 4,89%

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Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека для семей с детьми». Минимальная ставка при кредите от 3 млн рублей включительно – 4,89%, до 3 млн рублей – 5,99%.

Также по всем базовым программам банка (кроме кредитов по госпрограммам) снижен до 0,5 процентных пункта размер надбавки, применяемой при первоначальном взносе менее 20%.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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