В Ростовской области 17-летний парень скончался от коронавируса

На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 52 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за последние сутки стало известно о гибели 30 человек, у которых был подтвержденный диагноз «коронавирус». Об этом сообщили в правительстве региона.

Самым молодым из скончавшихся стал 17-летний парень. В сообщении говорится также еще о 17 погибших мужчинах, в возрасте от 60 до 92 лет.

Кроме того, по результатам патологоанатомического вскрытия была зарегистрирована смерть еще 12 женщин, им было от 66 до 87 лет.

Власти уточнили, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего же за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 7 388 человек.

В настоящее время на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 52 человека. Их состояние медиками оценивается как тяжелое.