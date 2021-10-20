Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 13:09

В Ростовской области 17-летний парень скончался от коронавируса

Всего жертвами пандемии на Дону стали больше семи тысяч человек
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
КомментироватьОставить комментарий(0)
На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 52 человека.

На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 52 человека.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за последние сутки стало известно о гибели 30 человек, у которых был подтвержденный диагноз «коронавирус». Об этом сообщили в правительстве региона.

Самым молодым из скончавшихся стал 17-летний парень. В сообщении говорится также еще о 17 погибших мужчинах, в возрасте от 60 до 92 лет.

Кроме того, по результатам патологоанатомического вскрытия была зарегистрирована смерть еще 12 женщин, им было от 66 до 87 лет.

Власти уточнили, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего же за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 7 388 человек.

В настоящее время на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 52 человека. Их состояние медиками оценивается как тяжелое.