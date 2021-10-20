В Ростовской области у 582 жителей обнаружили коронавирус

В донских больницах на стационарном лечении находятся 4 885 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Со среды, 20 октября, в Ростовской области начали действовать новые коронавирусные ограничения. Если судить по цифрам статистики по числу заболевших и умерших, которые регулярно публикуются на сайте регионального Правительства, коэффициент распространения инфекции подрос. И сейчас он выше нормы - 1,08.

Число заболевших, у которых диагностирован covid-19, за сутки 582 человека. А за все время пандемии их количество составило 149 403 дончан.

Чаще всего – в 38,2 процентах случаев – вирус, посредством ПЦР-тестов, подтвержден у жителей области в возрасте от 18 до 45 лет.

Из городов по числу новых заболевших пальма первенства у Ростова-на-Дону, здесь за сутки стало известно о 205 новых случаях. Далее по нисходящей - Таганрог и Шахты – 25 и 24 новых больных соответственно.

Всего же в донских больницах на стационарном лечении находятся 4 885 пациента. За весь период в области выздоровели 126 217 жителей региона.