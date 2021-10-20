Ростовчан приглашают пожаловаться на должностных лиц

Обратившимся также помогут составить текст жалобы и расскажут, как принимаются решения по обращениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям региона помогут пожаловаться на должностных лиц во время акции «На что жалуетесь?» Она пройдет в понедельник, 1 ноября, в Южном таможенном управлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Участникам акции разъяснят их право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц таможенных органов, проинформируют о порядке рассмотрения таких жалоб, а также помогут составить текст жалобы, - рассказали в пресс-службе. - Также участники узнают, в чем преимущество ведомственного обжалования по сравнению с судебным, а также о том как подать с 1 января 2022 года жалобу в электронном виде.

Также всем желающим объяснят тонкости, которые влияют на принятие решений по различным жалобам. Акцию проведут 1 ноября, с 15.00 до 19.00, в Южном таможенном управлении в Ростове, на улице Береговой, 21/2, каб. 100.

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