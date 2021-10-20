Банановые чипсы и гигантские черепахи: «Мисс Россия» похвасталась экзотическим отдыхом

Татьяне Котовой удалось покормить гигантскую черепаху. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова из холодной Москвы улетела на жаркие Сейшельские острова в Индийском океане. О том, как протекает отдых, девушка подробно рассказывает в «Инстаграме».

Так, Татьяна Котова побаловала себя чипсами из бананов. Певица утверждает, что это очень вкусно.

А еще она побывала на острове больших черепах. С одной из них Татьяна устроила фотосессию. Снимки девушка опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме».

- На этих островах я уже второй раз. Тут, конечно же, очень, невероятно и завораживающе красиво. Белый песок, океан, тепло и я уже в предвкушении. Еду завтра на рыбалку, - поделилась эмоциями, а заодно и озвучила свои планы блондинка с верхнего Дона.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что Татьяна Котова выложила в «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена в очень откровенном наряде. На девушке – белые стринги, гольфы такого же цвета и красный свитшот.

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