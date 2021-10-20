Ростовчанин взял в кредит миллион рублей и "подарил" эти деньги незнакомцу

Миллион рублей перевел ростовчанин мошеннику Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чрезмерная доверчивость стоила жителю центра Ростова-на-Дону всех сбережений. Как рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области, в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что ему позвонил человек, который представился сотрудником одного из банков. Дальше дончанину сказали, что по его банковской карте происходят сомнительные операции: оформляются кредиты и списываются деньги.

Незнакомец предложил обезопасить счет. Для этого надо было установить приложение банка и оформить кредит на миллион рублей. А затем снять эти деньги и положить через банкомат на якобы резервный счет, после чего ее старый кредит будет погашен.

- Для убедительности лжесотрудник выслал ему поддельные документы, в которых было указано, что он погасил кредит, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Дончанин все манипуляции выполнил, ну а через время ему начали звонить уже настоящие сотрудники банка. От них то потерпевший и узнал, что оформил кредит и перевел миллион на счет мошеннику.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказали в донском главке.

Если подозреваемого найдут, а суд докажет вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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